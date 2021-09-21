Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) "Moment 2021" kapsamındaki toplantıya video mesaj göndererek katılan Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, 'aşıya adil erişim'in vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini söyledi. Suga daha önce aşıya adil erişim kapsamında COVAX'a 200 milyon dolar hibe edeceğini duyurmuştu.

"HER ÜLKE YAPICI STRATEJİLER GELİŞTİRMELİ"

Covid-19 salgınının BM'nin kalkınma hedeflerini etkilediğini kaydeden Suga, "SDG'leri 2030'a dek başarabilmek için her ülke yapıcı stratejiler geliştirmeli" dedi.

Buna yönelik çabaları hızlandırmak için "beraber hareket edilmesi" gerekliliğine vurgu yapan Suga, "Çok taraflılığa büyük önem veren bir ülke olarak Japonya SDG'lerin gerçekleştirilmesinde uluslararası topluma liderlik etmeye kararlı" diye konuştu.

AŞIYA ADİL ERİŞİM VAZGEÇİLEMEZ

Salgın hastalıklara karşı mücadelede "aşıya adil erişimin vazgeçilmez" olduğuna dikkati çeken Suga, "Gelecek krizlere karşı hazırlanmak için daha dirençli bir küresel sağlık sistemi kurmanın kritik önemi var. Hiç kimsenin sağlığı geride kalmasın inancıyla Japonya bu kapsamda evrensel sağlık güvencesinin başarılması için çabalarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Suga iklim değişikliği, dijitalleşme, cinsiyet eşitliği dahil Japonya'nın her alanda inovasyonu geliştireceğini belirterek, dünyanın daha iyi bir geleceğe ulaştırılması ve beklenmedik krizlerin üstesinden gelinmesinde SDG'lerin "pusula" niteliğinde olduğunu kaydetti.

Suga, "Japonya SDG'lerin 2030'a kadar başarılması ve ümitvar bir geleceğin oluşturulmasında elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

COVAX'A 200 MİLYON DOLAR HİBE EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Suga, İngiltere'nin dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen "G7 Zirvesinde” COVID-19 ile mücadele, Tokyo Olimpiyatları ve Çin'in bölgedeki statükoyu değiştirme çabaları hakkında konuştu.

Suga, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.