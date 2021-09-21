Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, CNN International televizyonuna verdiği röportajda, Fransa-ABD arasındaki denizaltı anlaşması kriziyle ilgili konuşarak, Paris yönetiminin "AUKUS" tarafından uğradığı muamelenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ BİR MUAMELE"

Von der Leyen, Avrupa'da bu konunun ele alınışıyla ilgili bir hayal kırıklığı oluştuğunu söyleyerek, "Bu konuda yanıtlanması gereken çok açık soru var. Üye devletlerimizden biri kabul edilemez bir muameleye uğradı. Bu yüzden ne olduğunu ve neden olduğunu öğrenmek istiyoruz. İşleri normal seyrinde sürdürmek için öncelikle bunu açıklığa kavuşturmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "Biz dostuz, ortağız. Dostlar ve ortaklar özellikle ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirleriyle konuşurlar. Bu açıkça gerçekleşmedi. Ve bu konuda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMİN DOST KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Amanpour'un Çin'in Batılı ortaklar arasındaki gerginlikten faydalanmak isteyip istemeyeceğine ilişkin sorusu üzerine von der Leyen, "Bunun olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz çünkü kimin dostumuz kimin düşmanımız olduğunu çok iyi biliyoruz." yanıtını verdi.

AB ORDUSUNUN KURULUŞ SÜRECİ HIZLANACAK

AB Komisyonu Başkanı, AB'nin savunma birliği kurmak konusunda adımlarını hızlandıracağını, NATO dışında da bağımsız şekilde hareket kabiliyetine sahip olunması gerektiğini belirtti.

Fransa'da gelecek sene bu meselenin detaylarının ele alınacağı bir zirve düzenleneceğini anımsatan von der Leyen, bu sırada da uygulanabilir adımlar konusunda çalışmaya devam edileceğini kaydetti.