Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rheinland-Pfalz eyaletinde yer alan Idar-Oberstein kasabasındaki bir benzin istasyonunda cumartesi günü kan aktı. Benzinlikte kasiyer olarak çalışan 20 yaşndaki bir genç, alkol almak için içeri giren müşteriyi, çenesine indirdiği maskesini düzgün takması için ikaz etti. Buna öfkelenen 49 yaşındaki adam, belinden tabancasını çıkarıp kasiyeri başından vurdu. Genç olay yerinde öldü. Polise teslim olan zanlı, koronavirüs önlemlerinin kendisini strese soktuğunu söyledi.

RADİKALLERDEN KATİLE DESTEK

Öte yandan, ülkeyi ayağa kaldıran cinayet, aşırı sağcı AfD'nin karantina ve aşı karşıtı bir kampanyayla seçmenleri etkilemeye çalıştığı federal seçimlerden bir hafta önce gerçekleşti. Anketlerde oy oranı yüzde 11 civarında olan parti, birçok koronavirüs inkarcısının desteğine sahip. Koronayı inkar eden aşırı sağcı gruplardan Querdenker (Aykırı Düşünenler) da katile destek verdi. Querdenker taraftarlarına ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas cevap verdi. Maas "Bu insanlardan gelen nefret ve kışkırtma toplumumuzu bölüyor, insanları öldürüyor. Onların toplumumuzda yeri yok" dedi.

"DEVLET, İNKARCILARA KARŞI KOYMALI"

Adalet Bakanı Christine Lambrecht ise cinayetin nefreti körüklemek için kullanılmasının iğrenç olduğunu belirterek “Devlet, şiddete başvurmak isteyen koronavirüs inkarcılarının radikalleşmesine mümkün olan her yolla karşı koymalıdır” diye konuştu.

Belçika'da maske zorunluluğu kaldırılıyor Belçika Başbakanı, maske zorunluluğunun büyük ölçüde kalkacağını ve "Güvenli Covid Kartı"nın kullanım alanının genişletileceğini açıkladı.

Maskesiz vatandaştan 'maske' daveti: Taksak iyi olur Haftalık yayınlanan insidans haritasında Türkiye'de ikinci sırada yer alan Elazığ’da vatandaşlardan hem ilginç hem de sert tepkiler geldi. Maske takmayan bir vatandaşın herkesi maske takmaya davet etmesi ise ilginç anlara sahne oldu.