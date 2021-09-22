İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) rutin bir faaliyet sırasında Suriye topraklarına düştüğü duyuruldu.
TEKNİK ARIZADAN DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ
Açıklamada, İHA'nın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü ve olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.
Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı Lübnan ordusunun, Nebatiye vilayeti hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi.
İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “2004’te ülkemizin bakanlıklarının dahi haberi yokken, Türkiye’ye Heron’ları pazarlayan şirket bizim ne yaptığımızı bilip en yakınlarımız vasıtasıyla bize ortaklık ve iş teklifinde bulundu” dedi.
İsrail İHA'sı Suriye'de düştü
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Suriye'de düştüğü bildirildi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) rutin bir faaliyet sırasında Suriye topraklarına düştüğü duyuruldu.
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