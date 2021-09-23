Türkiye Gazetesi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlenen basın toplantısında EMA’nın Covid-19 faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Cavaleri, EMA’nın Pfizer-BionTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını beklediğini açıkladı.

EMA, PZİFER-BİONTECH İÇİN HATIRLATMA DOZUNA AİT SONUÇLARI EKİM AYINDA BEKLENİYOR

Cavaleri, Pfizer-BionTech aşısının 16 yaşından büyük kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilmesi için hatırlatma dozunun kullanımına yönelik başvurunun değerlendirilmeye devam ettiğini ve sonuçların ekim ayı başında beklendiğini bildirdi.

Onaylanmış tüm Covid-19 aşılarının ölüme karşı güçlü koruma sağladığını hatırlatan Cavaleri, önceliğin her zaman mümkün olduğu kadar çok insanın tam olarak aşılanması olduğunu vurguladı.

Grip ve Covid-19 aşısı yaptıracaklar dikkat! Grip ve koronavirüs belirtilerinin birbirine benzemesi sebebiyle Covid-19’un geç teşhis edilmesinden endişelenen uzmanlar, koronavirüs aşısının yanında grip mevsiminde mutlaka grip aşısının da yaptırılmasını tavsiye ediyor.

Almanya'da Covid aşısı yaptırmayanlara hayat pahalı olacak Almanya’da Covid aşısı yaptırmayı reddedenler için hayat pahalı olacak.