Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Konseyi, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesi güncellendi. Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay oldu. Ayrıca, mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.



BOSNA HERSEK VE MOLDOVA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Son güncelleme ile AB'nin seyahat listesinden Bosna Hersek ve Moldova çıkarılmış oldu. Listeye Şili, Kuveyt ve Ruanda ise yeni eklendi.

2 HAFTADA BİR GÜNCELLENİYOR

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.



LİSTEDE YER ALMAYAN ÜLKELERE SEYAHAT YASAĞI VAR

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

AB, geçen yıl martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.



AB'den seyahat listesine güncelleme geldi AB, aralarında 17 ülkenin bulunduğu seyehat kısıtlaması listesini güncelleyerek, 6 ülkeyi çıkarıp, 1 yeni ülke ekledi.



AB, ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı Avrupa Birliği, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ABD'yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.



İngiltere seyahat yasağını kaldırıyor Salgın tedbirleri meyve verdi. İngiltere, kırmızı listede tuttuğu Türkiye’ye seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. Turizmde en büyük rakipler İspanya, Yunanistan ve Portekiz için ise yasaklar sürecek.