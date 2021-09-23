Türkiye Gazetesi

Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın ünlü turistik şehri Antigua panik havası var. Sebebi ise yaklaşık 16 kilometre batısında yer alan Fuego Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi. Guatemala Ulusal Volkanoloji Enstitüsü (Insivumeh) tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 763 metre yüksekliğindeki yanardağ kül ve lav püskürttü. Lavlar 6 kilometre yol kat etti.

"YERLEŞİM YERLERİNİ ACİL TAHLİYE EDİN"

Enstitü, Ulusal Afet Önleme Koordinasyonuna (Conred) uyarı seviyesini artırmasını ve özellikle Ceniza, Taniluya, Trinidad kanyonlarına yakın yerleşim yerlerinde gerekli önlemleri almasını tavsiye etti. Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü David de Leon, yanardağın faaliyet gelişimini izlediklerini ancak bölgede tahliye yapılmasına henüz gerek duymadıklarını açıkladı.

431 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, Fuega Yanardağından çıkan duman ve kül kitlesi ülkenin başkenti Guatemala’ya 45 kilometre uzaklıktan da görüldü. Guatemala’nın üç aktif yanardağından biri olan Fuega Yanardağında en son 3 Haziran 2018’de büyük bir patlama yaşanmıştı ve 431 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanarya Adaları’nda kırmızı alarm! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ etrafındaki yerleşim yerlerindeki yaklaşık 5 bin kişi bölgeden tahliye edilmeye başladı.

Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı! O anlar ise kameraya yansıdı Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki, Shiveluch Yanardağı'nı görüntüleyen bir kamerayı dağlarda gezen tilki tarafından çalındı. O anlar ise kameraya yansıdı.