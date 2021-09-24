Türkiye Gazetesi

ABD ile İsrail'in, İran ile yapılacak nükleer müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde muhtemel "B planını" gizlice görüştüğü bildirildi. Wala News haber sitesinde yayınlanan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata'nın geçen hafta telekonferans aracılığıyla görüştüğü belirtildi. Görüşmede, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin sonuçsuz kalması hâlinde muhtemel "B planının" ele alındığı ifade edildi. Haberde, ABD tarafının, İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlanılmaması hâlinde Washington'un Tahran'a yönelik ilave yaptırımlar uygulayacağını vurguladığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yeni tur nükleer müzakerelerin gelecek "birkaç hafta" içinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayacağını duyurmuştu. İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

KRAL SELMAN: UMUTLUYUZ

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda telekonferans aracılığıyla konuşma yaptı. İran'ın komşu bir ülke olduğunu ve onunla ilk görüşmelerin güven artırıcı somut sonuçlara yol açacağını umduklarını ifade eden Kral Selman, ayrıca bu görüşmelerin egemenliğe saygı, içişlerine karışmama ve terörist gruplara ve milislere her türlü desteğin kesilmesi üzerine inşa edilmiş bir iş birliği ilişkileri kurma yolunu açacağını umduğunu belirtti.

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tahran ile Riyad yönetimleri arasında son aylarda daha düzenli temaslar gerçekleştirildiğini söyledi. İlişkileri düzeltmek için yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini belirten Hatibzade "Fars (Basra) Körfezi'nin güvenliği konusundaki görüşmelerde çok ciddi ilerlemeler kaydedildi" dedi. Hatibzade, Suudi Arabistan'ın bölgedeki sıkıntıların çözümünü bölgede araması gerektiğini de ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Adayı: Artık nükleer anlaşma bakanlığı olmayacak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacağını ifade etti.

Salgında bile nükleer silaha para ayırdılar Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yeni bir raporuna göre, dünyanın dokuz nükleer silahlı devleti askerî cephaneliklerini küçülttü, ancak yüksek operasyonel alarmdaki silah sayısını artırarak kayıplarını telafi etti.