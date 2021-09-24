Türkiye Gazetesi

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından arama ve yakalama kararı çıkartılan Katalan lider Puigdemont, bir toplantıya katılmak için İtalya'daydı. Sardunya Adası'nda bulunan Puigdemont, İtalyan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İspanyol basınında Puigdemont'un Sardunya'da bağımsızlık yanlısı bir siyasi partinin bazı belediye başkanları ve üyeleriyle toplantı yapmak için bu adaya gittiği söylendi. Puigdemont'un bugün mahkemeye çıkacağı duyuruldu.

SINIR POLİSİ YAKALADI

Puigdemont'un ofisinden yapılan açıklamada, Adilfolk Uluslararası Buluşma toplantısına katılmak, Sardunya bölge başkanı ve Alghero belediye başkanı ile görüşmeler yapmak için Brüksel'den Alghero'ya giden Puigdemont'un havaalanında sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Puigdemont'un bugün Sassari'deki mahkemeye çıkarılacağı ve serbest kalması ya da iadesiyle ilgili kararın verilmesinin beklendiği ifade edildi.

PUİGDEMONT'UN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİLER

Diğer yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, Puigdemont'un gözaltına alınmasına tepki göstererek İspanya'yı suçladı.

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlarda, İspanya'nın Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nı aldattığı, bir Avrupa Parlamentosu milletvekilini başka bir üye ülkede gözaltına aldırdığı savunuldu.

Katalonya özerk yönetimi başkan yardımcısı Josep Costa, "Gözaltı en fazla birkaç saat sürecek ama İspanya'nın utancı tarihte hep kalacak." diye yazdı.

Diğer yandan İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Pablo Casado ise "Puigdemont, anayasaya bağlılığa yaptığı darbeden dolayı İspanya'da yargılanmalı. Başbakan Pedro Sanchez de iktidarda kalmanın karşılığı olarak bir af uygulamak yerine mahkemenin vereceği karara saygı göstereceğine söz vermeli." ifadelerini kullandı.