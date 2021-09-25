Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, raporlara göre Avrupa’da yüz binlerce mülteci çocuğun kaybolduğunu belirterek, henüz dünya genelinde bu sorunun çözümü için somut bir adım atılmadığını ifade etti. Mevcut durumun her geçen gün daha dramatik bir hâl aldığına dikkati çeken Yaşar, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dünya devletlerinin ne yazık ki henüz böyle bir gündemi yok. Biz 2020’nin ocak ayında Avrupa Konseyi’nde Avrupa’daki Kayıp Göçmen ve Mülteci Çocuklar konulu raporumuzu geçirdik. Avrupa Konseyi’ne kayıtlı 47 ülkenin milletvekillerinin oylamasıyla ve oy birliğiyle geçti bu rapor. Bu demektir ki 47 ülkeden en az bir milletvekili bu oylamaya katıldı ve durumdan haberdarlar. Muhtemelen de kendi parlamentolarına taşıdılar. Bu rapora göre Avrupa’da yüz binlerce çocuk kayıp. Başlarına ne geldiği belli değil. Bu çocuklar önceden kayboluyordu, şimdi ise kaybediliyor. Kaybolan her çocuktan, haberdar olan herkes sorumlu. En başta da devletler.

Avrupa Polis Teşkilatının sarı ve siyah bültenleri olduğunu hatırlatan Yaşar, kaybolan çocukların sarı, ölenlerin siyah bültenlere girdiğini, göçmen çocukların ise hiçbirinde yer almadığını söyledi.

Yaşar, şöyle devam etti: Diyelim ki bu çocukların birçoğu yetim. Refakatsiz, yanlarında ebeveynleri yok. Kendi yetim çocuklarına uyguladıkları hukuk sistemini bu çocuklara uygulamıyorlar. Bir şekilde ayağını o toprağa basan çocuklar bu korumadan yararlanma hakkına sahip.

Avrupa İlaç Ajansı, çocuklarla ilgili korona verilerini inceleyecek Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını beklediğini açıkladı.

Avrupa 'biz kimiz' diye soruyor NATO şemsiyesi altında yıllarca Afganistan’da asker bulunduran Avrupa ülkeleri, ABD’nin çekilme sürecinde istişare etmediğini belirterek güven meselesi yaşadıklarını dile getirmeye başladı. Washington yönetiminin ani kararlar almasının Avrupa’da güvenlik ve siyasi krizlere sebep olacağı endişesini seslendiren birçok ülke, AB ordusunun kurulmasını yeniden gündeme getiriyor.