Türkiye Gazetesi

Tır ve kamyon şoförü sayısının yeterli olmadığı İngiltere'de tedairk krizi patlak verdi. Tüketilen ürünlerei hızlı bir biçimde yenileyemeyen marketler, boş raflarla müşterileri şoke etti. Şoför sayısındaki eksikliğin en büyük nedeni, İngiltere'nin AB'den ayrılması olarak gösteriliyor.

SEBZE MEYVE RAFLARI BOŞ KALDI

Avrupa Birliğinden (AB) ayrılan İngiltere'nin, AB vatandaşı nakliye aracı sürücülerinin sayısının azaldı. Bununla birlikte yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkede gıda sektörü gibi birçok tedarik zincirinde sorunların oluşmasına neden oldu. Söz konusu koşullar sonrası başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.

SÜPERMARKET ZİNCİRİNDEN HÜKÜMETE NOEL ÖNCESİ UYARI

İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, şoför sıkıntısının devam etmesi durumunda, Noel öncesinde müşterilerin panik halinde marketlere yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı.

Öte yandan, enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.

İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SÜRÜCÜ BULUNAMIYOR

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.

Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere, otel karantinasını da kaldırdı İngiliz hükümeti, Covid-19 salgını sebebi ile mayıs ayından beri Türkiye'den gelen yolculara uygulanan otel karantinasının zorunluluğunun Türkiye nezdinde sona erdiğini duyurdu.

İngiltere'de enflasyon son 9 yılın zirvesinde! İngiltere'de ağustos ayında beklentileri aşarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşen enflasyonda, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, gıda, akaryakıt ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış etkili oldu.