Türkiye Gazetesi

İspanya'da düzenlenen bir şenlikte, eğlencenin dozunu kaçıran gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Polislerin müdahale ettiği olaylar sonrası 43 kişinin yaralandığı, 20 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

GENÇLER VE POLİS ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen La Merce şenliklerinde eğlenceyi gece geç saatlere kadar uzatan gençler ve polis arasında tansiyon yükseldi. La Merce şenlikleri için toplanan ve gece geç saatlere kadar şehrin sokaklarında alkol alarak eğlenmeye devam eden gençler eğlencenin dozunu kaçırınca polis müdahalede bulundu.

Olaylar sonrası şenlik alanı, savaş alanına döndü

ÇOĞUNLUK 20 YAŞINDAKİ GENÇLERDEN OLUŞUYOR

Çoğunluğu 20’li yaşlarda yaklaşık 40 bin genç, polisin dağılmaları yönündeki çağrısına aldırmadan polise şişe atarak karşılık verdi. Bir grup genç birkaç araç ve motosikleti ateşe verirken, bazı dükkan ve işyerlerinin de camlarını kırdı. Korona virüs aşılama merkezi olarak kullanılan Fira Kongre Merkezi de zarar görürken, arbede sırasında bıçaklanan 13 kişi de dahil olmak üzere toplam 43 kişi yaralandı, polis 20 genci gözaltına aldı.

BELEDİYE BAŞKANI: KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, “Yaşananlar kabul edilemez, La Merce şenlikleri ile hiçbir ilgisi yok. Kırmızı çizgiler aşıldı” ifadelerini kullandı. Colau ayrıca, kalabalık gruplara müdahalenin zor olduğunu belirterek, polis teşkilatını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.

ABD'de dehşet! Göstericiler polisleri canlı canlı yakacaktı ABD’de siyahi Mike Rosado’nun geçen hafta pazar günü görev dışındaki polisler tarafından öldürülmüştü. Ölümünün ardından binlerce kişi sokakta protestolar gerçekleştirmişti.