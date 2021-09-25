Türkiye Gazetesi

Yahudilerin kutsal bayram olarak kutladıkları ve 21-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Sukot Bayramı, küçük çaplı bir facia yol açtı. 2 metre boyundaki sukanın çökmesiyle 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2 METRELİK ÇARDAK BİR ANDA ÇÖKTÜ

Kudüs'ün Mea Shearim semtinde, İbrani takvimine göre 21 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot Bayramı’nda kullanılmak üzere inşa ettiği 2 metre yüksekliğindeki bir suka (çardak) çöktü. Olayda 1’i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

1 BEBEK, 1 ÇOCUK VE 2 KADIN YARALANDI

İsrail’de Ulusal Acil Hastane Öncesi Tıbbi ve Kan Hizmetleri Örgütü (MDA) Magen David Adom, yerel saatle 19.34'te Kudüs’te yaşanan olayın MDA’ya rapor edildiğini belirterek, “MDA ve sağlık görevlileri yaralıları tıbbi tedavi sağlanması için Shaare Zedek Hastanesi’ne götürdü. 30'lu yaşlarda 2 kadın, 2 yaşında bir bebek ve 5 yaşında bir erkek çocuğu olmak üzere toplam 4 kişi hafif yaralandı” dedi.

Doğu Kudüs'te sinagog ayininde tribün çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Doğu Kudüs'te bulunan sinagogda Yahudilerin oturduğu tribünlerin çökmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 132 kişi yaralandı.