Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine gözaltı baskınları düzenledi. Baskınlar sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, başta Ramallah yakınlarındaki Beyt Anan köyü ve Cenin'e bağlı Kefr Burkin beldesi olmak üzere Batı Şeria'nın 5 farklı bölgesinde İsrail güçleri tarafından gözaltı baskınları düzenlendiği ve bu esnada Filistinliler ile aralarında çatışma çıktığı belirtildi. İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Beyt Anan'da 3, Kefr Burkin'de ise 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDEN ROKETLERE KARŞI HAZIRLIK

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylara tepki olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde atılabilecek roketlere karşı hazırlık yaptığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin Hamas hareketi üyesi olduğu iddia edilirken, olaylara ilişkin Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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