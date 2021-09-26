Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alındığı Norveç’te dün itibariyle sona erdi. Norveç Halk Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, 562 gündür uygulanan ser önlemlerin dün sona erdiğini açıkladı.

İKİNCİ DOZ AŞI ORANLARI 83,8’E ULAŞTI

Yapılan açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

GRİP HASTALIĞI İLE EŞ DEĞER SEVİYEDE

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.

“RİSK GRUBUNDA OLAN HERKES AŞILANDI”

Bukholm "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.

850 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 035'e yükseldi. Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka, 10 Eylül'de ilk Kovid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.

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