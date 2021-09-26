Türkiye Gazetesi

Almanya'da 60 milyon 400 bin seçmen, 20'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gitti. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erdi.

İlk belirlemelere göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.



Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi.



Almanya'da seçimin sonucunu Türkler belirleyecek Almanya yarın sandık başına gidecek. Ana akım partilerin birbirlerine yakın oy oranları yüzünden yaklaşık 900 bin Türk asıllı seçmenin tercihleri seçimde belirleyici olacak.



Almanya'nın Başbakan adayı: Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden iyileştireceğim Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle beraber 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek. Seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri hâlinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi.



Bir devrin sonu 16 yıldır Almanya'yı yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı seçimlerde hem yeni başbakan hem de milletvekilleri seçilecek