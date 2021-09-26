Türkiye Gazetesi

Libya'daki kanlı iç savaşın sorumlusu diktör Hafter'in arkasından bıraktığı vahşet, gün gün açığa çıkıyor. Bugüne kadar, birçok toplu mezarın ortaya çıakrıldığı Terhune'de 2 toplu mezar daha bulunduğu duyuruldu.

SORUMLU, HAFTER'E BAĞLI KANİYAT MİLİS GRUBU OLARAK GÖRÜLÜYOR

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı. Ekiplerin, Terhune'de 2 toplu mezar daha bulduğu ifade edilen açıklamada, mezarlar içindeki cesetlerin pazartesi günü çıkarılacağı bildirildi. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

LİBYA ORDUSUNA HAFTER KARŞISINDA TÜRK DESTEĞİ

Türkiye'nin Libya ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde güçlenen Libya ordusu, uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e karşı başarı kazandı.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri de yanına alan Hafter milisleri, Aralık 2019'da, Trablus'un iç kesimlerine saldırılarını artırdı. Stratejik Salahaddin Mahallesi'ni ele geçiren Hafter milisleri, Ebu Selim Mahallesi'ne kadar ilerledi, hatta Libya ordusunun Genelkurmay Karargahı dahi milislerin eline geçti.

Libya ordusu, saldırılara karşı koyacak cesaret ve motivasyona sahip olmasına rağmen, milis grupları ve paralı askerlerin yanı sıra silah, SİHA ve mühimmat desteği alan Hafter'e karşı koyacak askeri kapasiteden yoksundu.

Hafter, ülkenin doğusundaki Barka bölgesinden milis grupları, Terhune'den yerel silahlı gruplar, Medhali Selefi görüşüne mensup silahlı oluşumlar, Kaddafi yanlısı milisler, Wagner paralı askerleri, Cancavidler, Çad ve Sudan'dan getirilen silahlı milisler, Mısır askerleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) SİHA'ları ve savaş uçaklarıyla sağladığı hava desteği, Suudi Arabistan'nın mali desteği, Fransa'nın lojistik ve istihbarat desteği ve ABD'nin sarı ışığını arkasında almıştı.

Hafter safında birleşen tüm bu güçler, Trablus'a girmek ve Libya hükümetini devirmek için bir araya gelmişti ancak Türkiye'nin Libya hükümetine omuz vermesiyle başarısızlığa uğradılar.

Başkentin kurtarılmasına giden süreçte öncelikle Trablus hava sahası, savaş uçakları ve SİHA saldırılarına karşı emniyete alındı. Hafter milisleri ve Wagner paralı askerlerinin başkentin merkezine doğru ilerlemesi durduruldu. 2020 Ocak ayının başlarında ise Genelkurmay Karargahı dahil olmak üzere birçok mevzi yeniden Libya ordusunun denetimine girdi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde 12 Ocak'ta başlatılan ancak Hafter'in önce olumlu yaklaşıp sonra imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı ateşkes anlaşması girişimi süresince Libya ordusu, büyük ölçüde kendisini yeniden yapılandırmayı başardı.

Libya hükümeti, Hafter tarafının saldırıları sürdürmesi sebebiyle 25 Mart'ta sivilleri korumak için "Barış Fırtınası" operasyonunu başlattı. O tarihten bugüne kadar devam eden süreçte ise Libya ordusu Hafter'e karşı arka arkaya elde ettiği başarıları, önce ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü, sonra Trablus ve Terhune vilayetini tamamen denetimine alarak sürdürdü.

Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milisleri ve liderlerine İngiltere'den yaptırım Libya Terhunne'de toplu mezarların bulunması dünya kamuoyunun vicdanını sızlatmış, Hafter'in diktatörlüğünü ortaya koymuştu. İngiltere'den olaya ilişkin bir adım daha geldi. Hafter yanlısı Kaniyat milisleri ve liderleri İngiltere'nin yaptırım listesine alındı.

Libya'nın Terhune kentinde yeni bir toplu mezar bulundu Libya ordusunun Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu.

Libya'nın Terhune kentinde yeni bir toplu mezara ulaşıldı Libya ordusunun, haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezara daha ulaşıldığı açıklandı.

Terhune'de yeni 5 toplu mezar bulundu Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni 5 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.