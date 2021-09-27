Türkiye Gazetesi

Sandık çıkış anketine göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) az farkla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde yer aldı. Alman ARD televizyon kanalının yayınladığı sandık çıkış anketine göre SPD, oyların yüzde 25,8'ini aldı. SPD böylelikle 2017’de yapılan seçimlere göre oylarını 5 puan artırdı.

CDU/CSU ise yüzde 24,2'lik oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,8 puan azaldı.

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını 6,1 puan artırıp yüzde 15'e ulaştı.

SPD'nin şansölye adayı Olaf Scholz, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor" dedi.

CDU/CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet ise "Henüz elimizde güvenilir rakamlar yok. Ancak bu sonuçtan memnun olmadığımızı şimdiden söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da seçimin sonucunu Türkler belirleyecek Almanya yarın sandık başına gidecek. Ana akım partilerin birbirlerine yakın oy oranları yüzünden yaklaşık 900 bin Türk asıllı seçmenin tercihleri seçimde belirleyici olacak.