Türkiye Gazetesi

Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cebir Sınır Kapısı'nın çarşamba sabahı yeniden açılacağı duyuruldu. Bakanlık, kararın gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri dikkate alınarak, iki kardeş ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketini canlandırmak amacıyla alındığını bildirdi.

Suriye'deki iç savaş öncesi Cebir Sınır Kapısı, günde yüzlerce kamyonun geçtiği, Avrupa, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında bir geçiş yoluydu. Ürdün makamları, geçtiğimiz temmuz ayında Suriye'deki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cebir Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatmıştı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah'ı çift yönlü geçişlere açtı.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor Irak ile Suudi Arabistan arasındaki Arar Sınır Kapısının, 29 yıl aradan sonra bugün yeniden açılması bekleniyor.