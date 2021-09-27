Türkiye Gazetesi

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) yapılan açıklamada, ülke genelinde günlük vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği ve bugün itibarıyla Kovid-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 3,8 seviyesine gerilediği belirtildi.

"ÜÇÜNCÜ DALGADAN ÇIKTIK"

Açıklamada, "Ulusal olarak mevcut tanıma göre üçüncü dalgadan çıktık." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 578 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 897 bin 501'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 164 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 216 olarak açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Johnson and Johnson aşısının kullanımına yeniden başladı Güney Afrika Cumhuriyeti, 13 Nisan'da kullanımını durdurduğu ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yeniden uygulamaya başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 512 bini geçti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 512 bini aştı.