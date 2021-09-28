Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Novosibirsk Bölgesi, Ust-Tarka'da yollara yüzlerce ölü kuzgunun düşmesi panik oluşturdu. Yerel basında manzarayla karşılaşan köylülerin endişe yaşadıklarını ve diğer kuş türlerinin zarar görmediklerini açıkladılar.

“İLK DEFA BU MANZARAYLA KARŞILAŞIYORUM”

Kuzgunların öldüğü bölgede veterinerlik yapan Sergei Kuzlyakin, yerel basına verdiği demeçte, toplu kuş ölümünün nedenini belirlemek için testlerin yapıldığını söyledi. Kuzlyakin, "1975'ten beri doktor olarak çalışıyorum ve bunu ilk defa görüyorum. Şok oldum" dedi. Veterinere göre, yetkililer ölü kuşları toplamakla meşgul. Birkaçı laboratuvarda incelenmek üzere alınırken, diğerleri ise yakıldı.

GİZLİ HÜKÜMET DENEYLERİNDEN ŞÜPHELENİYORLAR

Sürülerin aniden gökten yere düşmeleri dünyadaki örneklerine de dikkat çekilerek açıklandı. Bunu toplu kuş ölümü diye açıklayan yetkililer, on yıl önce Arkansas'ta gökyüzünden binlerce kuşun düştüğünü, yakınlarındaki bir nehirde ise 100 bin tatlı su balığının öldüğünü, İtalya'da da kumru ölümlerinin gerçekleştiğini bildirdiler. Raporda, gizli hükümet deneyleri, insan faaliyetleri, değişen iklim durumu gibi olası nedenler üzerinde durulduğu kaydedildi.

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