Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi geriliminde Yunanistan'dan ortamı yumuşatacak bir adım geldi. Ülkesinin devlet televizyonuna konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Geri adımı gerektiren anlaşma yapılabileceğini belirterek bölgede çözümün yalnızca uluslararası hukukla olacağını söyledi. Türkiye'ye karşı sert söylemlerinden geri adım atan Miçotakis bunun yanı sıra, bir silahlanma yarışına girmeye niyetinin olmadığını belirtti. Miçotakis Atina-Paris yakınlaşması, sığınmacı sorunu ve Avrupa’nın güvenlik perspektifine dair de açıklamalarda bulundu.

NEDEN SAKİN BİR GÜZ DE GEÇİRMEYELİM?

Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirirken, "Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim?" dedi. Doğu Akdeniz meselesi hakkında konuşan Miçotakis, "Gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye’nin anladığına inanıyorum" diye konuştu.

İklim krizi, sığınmacı sorunu gibi ortak sorunlarda Türkiye ile iş birliği yapılabileceğini belirten Miçotakis, ekonomik iş birliğinin de iyi komşuluk ilişkileri ve saygı çerçevesinde mümkün olduğunu kaydetti.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, devlet televizyonuna verdiği özel röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili açıklamarda bulundu.

TEK YOK ULUSLARARASI HUKUK

Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki ve Ege’deki sorunların çözümü için tek yolun uluslararası hukuk olduğunu dile getirerek, “Biz İtalya ve Mısır örneğinde, bu tür anlaşmalar yapılabileceğini gösterdik. Açıkça söyleyeceğim, sonuçta herkesin faydasına olacak çözümleri başarabilmemiz için bazı konularda karşılıklı geri adım atılmasını gerektiren anlaşmalar yapılabilir” diye konuştu.

Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" dedi.

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin, Doğu Akdeniz’e ilişkin aldığı kararların, Doğu Akdeniz’deki ilişki çerçevesini Avrupa prizması içerisine soktuğunu ve Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkisine dönüştüğünü öne sürdü.