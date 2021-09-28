Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 559 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 7 milyon 464 bin 708'e yükseldi.

GÜNLÜK VEFAT SAYISI REKOR SEVİYEDE

Başkent Moskova'da son 24 saatte 3 bin 387 vaka görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 626 bin 918'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 852 kişi virüse yenik düşerken, günlük can kaybı sayısında ise rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 531'e ulaştı. Moskova'da son 24 saatte 63 can kaybı yaşanırken, toplam bilanço 28 bin 853'e yükseldi.

Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 17 bin 368 artarak 6 milyon 635 bin 485'e çıktı.

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 28'İ AŞILI

Rusya'da en son 24 Eylül'de 828 ölüm ile günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşılmıştı. Ülkede bugün nüfusun sadece yüzde 28'i koronavirüse karşı tamamen aşılandı.

İran'da Covid-19'dan ölümlerde yeni rekor! İran'da koronavirüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Avustralya'da Covid-19 vakalarında yeni rekor! Avustralya'da koronavirüs sebebi ile son 24 saatte 973 kişinin testi pozitif çıktı. Bu rakamın salgın başından beri ülkedeki en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.

İsrail'de Covid-19 vaka sayısında son 7 ayın rekoru kırıldı İsrail'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 831 kişinin testi pozitif çıktı. Bununla birlikte ülkede son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.