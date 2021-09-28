Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Merseyside bölgesinde yaşayan halk bugün büyük bir sürprize uyandı. Oldukça nadir olarak görülen bir tür olan beyaz geyiği sokaklarında gezerken gören halk, polise haber verdi. Polis ise geyiği Bootle Caddesi'nde silahıyla vurarak öldürdü.

POLİS HAYVAN DERNEKLERİNİ DİNLEMEDİ

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği polise geyiğin yaşama alanına döneceği belirterek polisten müdahale etmemesini istedi.

Ancak polis, sürücüler ve yayalar için tehlikeli olabileceğine dair endişelerin artması üzerine geyiği ötenazi yapmaya karar verildiğini söyledi.

Bölgeye çağrılan veterinerin gelmemesi üzerine polis, sokaktaki beyaz geyiği vurarak öldürdü.