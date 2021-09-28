Pfizer, yaptığı duyuruda, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) gönderdiğini bildirdi. Şirket, 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde 5-11 yaş grubunda aşının 10 mikrogramlık iki dozunun, 16-25 yaş grubunda kullanılan 30 mikrogram iki doz aşı ile benzer antikor tepkisi oluşturduğunu belirtti.
SONUÇLAR AVRUPA İLAÇ AJANSI İLE PAYLAŞILACAK
Pfizer, deneylerin sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve benzeri kurumlarla da paylaşacağını açıkladı. Aşının 2-5 ve 6 ay-2 yaş grupları için klinik deneylerinin devam ettiğini de belirten Pfizer, sonuçların yılın son çeyreğinde beklendiğini ifade etti. Pfizer-BioNTech aşısı ABD’de 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı başvurusundan yaklaşık bir ay sonra gerekli izinleri almış ve kullanıma sunulmuştu.
Pfizer-BioNTech: 5-11 yaş arası için aşı etkili ve güvenli Son dakika haberine göre; ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı. Çocuklara uygulanan dozun güvenliğinin kanıtlandığı belirtilirken, aşının çocuklarda kol ağrısı ve ateş gibi geçici yan etkiler gösterdiği ifade edildi.
Pfizer'dan üçüncü doz aşı açıklaması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Kovid-19’a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı.
Pfizer, ABD’de 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin istedi
ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için ABD’de acil kullanım izni başvurusu yaptığı duyuruldu.
Pfizer, yaptığı duyuruda, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) gönderdiğini bildirdi. Şirket, 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde 5-11 yaş grubunda aşının 10 mikrogramlık iki dozunun, 16-25 yaş grubunda kullanılan 30 mikrogram iki doz aşı ile benzer antikor tepkisi oluşturduğunu belirtti.
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