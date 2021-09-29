Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Libyalı yetkililer, ülkede yaşanan yasadışı göçle mücadele konusunda uluslararası sivil ve askerî kurumların takındığı tavrı ve IRINI (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Kuvvetleri) harekâtlarına tepki gösterdi. Yetkililer, bu konuda sadece Türkiye’nin gerçek anlamda Libya’nın yanında olduğunu söyleyerek IRINI Harekâtı’nın sona erdirilmesi istendi.

IRINI Harekâtı ile Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetleme, Libya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kapasitesini geliştirme, insan kaçakçılığını engelleme hedefleniyordu. Ancak IRINI Operasyon Merkezi geçtiğimiz yıl kasım ayında Akdeniz’den Libya’ya gitmekte olan Türk gemisine yönelik hukuk dışı arama yapmıştı. Ankara skandal aramaya şiddetli tepki göstermişti.

Libya ekonomisini ayağa kaldırmak için imzalar atıldı Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Mısır'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasında ilişkileri artıracak imzalar atıldı.

Libya, Türk müteahhitleri geri çağırıyor Libya heyeti Türk iş adamlarını ve şirketlerini yeniden ülkede görmek istediğini belirterek özellikle inşaat, üstyapı, altyapı ve çöp geri dönüşümü konularında yatırım çağrısında bulundu