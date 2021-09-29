Türkiye Gazetesi

İspanya’nın La Palma Adası’nda 9 gündür aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları denize ulaştı. Tahmini olarak lavların denize döküleceği bölgede bulunan yaklaşık 300 kişinin yaşadığı dört mahalleye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Halktan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları istendi. Yetkililer bu süreçte 'lavlar denize ulaştığında kesinlikle evde kalınmalı' uyarısında bulundu.

KİMYASAL REAKSİYONLAR MEYDANA GELEBİLİR

Atlas Okyanusu'nda bulunan La Palma Adası’nda kıyıya çok yaklaşan lavların, denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların meydana geleceği ve oluşan kimyasal reaksiyonlardan çıkan gazların ada sakinleri için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunulmuştu. Adadan kaçmak zorunda kalan 75 yaşındaki Gert Waegerle, "Sonunda her şey normale döneceği için çok mutluyum" dedi.

686 BİNA KÜL OLDU

İspanya Hükümeti La Palma Adası'nı "felaket bölgesi" ilan ederek buraya 10,5 milyon avroluk yardım yapılacağını söyledi. 50 yıl sonra aktif duruma geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 21 kilometrelik yolu kullanılmaz hale getirirken lavların örttüğü 286 hektarlık alanda 589'u ev olmak üzere 686 bina kül oldu. Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, yanardağın faaliyetlerinin sona ermesinin ardından adadaki toplam zararın 400 milyon avroyu geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

La Palma'da yanardağ paniği sürüyor! Felaket bölgesi ilan edildi La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den beri aktif halde. İspanya'da hükümet, adanın felaket bölgesi ilan edildiği ve bölgeye milyonlarca euroluk yardım yapılacağını duyurdu.