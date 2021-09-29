Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentinde bulunan Litoral Cezaevinde sabah saatlerinde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında çatışma çıktığı öğrenildi. El yapımı bomba, silah ve bıçakların kullanıldığı çatışma sonucu 24 mahkum hayatını kaybederken 48 mahkum ise yaralandı. Olayları kontrol altına almak için çok sayıda polis ve askerin sevk edildiği cezaevinde, 5 saatlik operasyonun ardından öğleden sonra kontrolün yeniden sağlandığı aktarıldı. Guayas Valisi Pablo Arosemena cezaevi önünde düzenlediği basın toplantısında düzenin yeniden sağlandığını söyledi.

EKVADOR’DA 39 BİN MAHKUM BULUNUYOR

Ekvador’da 22 Temmuz’da iki faklı hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti. Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi yaklaşık bin 500 gardiyan ve yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor. Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.

İngiltere Güney Amerika ülkeleri ve Portekiz’den gelen tüm uçuşları askıya aldı İngiltere, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Güney Amerika ve Portekiz'den uçuşları cuma gününden itibaren askıya alınacağını duyurdu.

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