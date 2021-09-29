Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüs tehlikesi henüz geçmiş değil. Bu sebeple hükümetler, aşı olmayı reddeden vatandaşlarına ağır yaptırımlar uyguluyor. Bazı şirketler de aşısız çalışanlarını işten çıkarıyor. Bu uygulamaya ABD'li havayolu firması United Airlines da katıldı. Firma, Covid-19 aşısı olmak istemeyen 593 çalışanının işten çıkarma işlemlerini başlattığını duyurdu.

"ZOR BİR KARAR OLDU"

Şirket yöneticileri, çalışanlara yazdığı e-Postada "Bu son derece zor bir karar oldu. Fakat diğer çalışanlarımız ve yolcularımızın güvenliği için bu kararı aldık" dedi. Öte yandan, United Airlines, ülkede bütün çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren tek havayolu şirketi. 67 binden fazla çalışanı olan firmanın yüzde 99'u aşılandı.

İtalya'da aşı kartı zorunlu oldu: Aşı olmayanın maaşı kesilecek İtalya’da zorunlu yeşil uygulaması resmi olarak yürürlüğe girerken, koronavirüsten kendisini korumayan çalışanlar sosyal hayattan izole kalacak. İtalya bu kararı ile Avrupa'da zorunlu aşı kartı uygulamasını başlatan ilk ülke oldu.

ABD'den ülkeye girişte Covid-19 aşısı zorunluluğu Son dakika haberine göre; ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Covid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.