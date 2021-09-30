Türkiye Gazetesi

ABD başkanlık koltuğunu zorlu bir sürecin ardından Biden'a bırakan eski Başkan Donald Trump’ın başkanlık hikayesini eski Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, yazdı. “I’ll Take Your Questions Now” (Şimdi Sizin Sorunuzu Alıyorum) isimli kitapta Grisham, Trump döneminde yaşanan sıra dışı anları anlattı.

Trump’ın diğer dünya liderleriyle “ilginç” anlarını ve onlar hakkındaki görüşlerinin yer aldığı kitapta, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen bir görüşme de dikkat çekti.

TRUMP’TAN İLGİNÇ 'FİLM' SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetiyle yapılan bir görüşmeden de bahsedilen kitapta Trump’ın bir anda, “Burada Geceyarısı Ekspresi filmini izleyen var mı” diye sorduğu sonrasında, “O sizin için biraz kötü bir film” diye sözlerine devam etti ortaya çıktı

Kitabında Trump'ın ilginç sorusuna Türkiye heyetinden bir tepki ya da reaksiyon gelmediğini belirten Grisham, “Heyetten çok az geri dönüş oldu. Belki birkaç kibar kıkırdama yaşandı ve daha sonra görüşme sanki ABD başkanı bunu hiç söylememiş gibi kaldığı yerden devam etti.” dedi..

FİLMİN TÜRKİYE'DE HAPSE GİREN BİR ABD VATANDAŞINI KONU ALIYORDU

1978 yılında yayınlanan ve ünlü yönetmen Oliver Stone’un yönettiği filmde, Türkiye’de hapsedilen genç bir ABD vatandaşının yaşadığı şiddet yer alıyor.

Stone yıllar sonra Türkiye ve Türkler hakkındaki yanlış tutumu sebebiyle özür dilemişti.

'Gece Yarısı Ekspresi' filminin yönetmeni Alan Parker hayatını kaybetti Türkiye’de tepkilere neden olan 'Gece Yarısı Ekspresi' filminin yönetmeni Alan Parker hayatını kaybetti.

Billy Hayes: 'Gece Yarısı Ekspresi' filmi yalandı Türkiye'yi kötüleyen filmin gerçek kahramanı Billy Hayes: "Film de doğru değil, Türkiye için söylediği birçok şey de."