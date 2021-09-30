Türkiye Gazetesi

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görev süresi bitti ama skandalları devam ediyor. 20 Mayıs'tan beri devam eden davada Sarkozy 2012 yılında kaybettiği seçimde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Eski cumhurbaşkanına 1 yıl ev hapsi cezası verildi. Sarkozy daha önce 'telekulak' davasında suçlu bulunup 2 yıl tecille 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Görev yaptığı sürede skandallarıyla anılan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy en son mart ayında telekulak davasında suçlu bulunup 3 yıl hapis cezası almıştı.

YASAL SINIRIN ÜSTÜNE ÇIKTI, SUÇLU BULUNDU

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, Sarkozy yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu.

Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 avro üzerine çıkıldığını belirledi.

Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.

1 YIL EV HAPSİ CEZASI

2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, Haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti. Dava sonucunda suçlu bulunan Sarkozy, 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.