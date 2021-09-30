Türkiye Gazetesi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında sekreter olarak çalışan ve toplu katliama yardım etmekle suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşmasının görüleceği gün ortadan kayboldu. Stutthof toplama toplama kampında sekreter olarak çalışan Furchner o dönem 18 yaşındayken 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Mahkeme sözcüsü Frederike Milhoffer haberi doğrulayarak, Furchner’in bugün başlayacak dava öncesinde kaldığı yaşlılar yurdundan kaçarak sabah erken saatlerde bir taksi ile metro istasyonuna gittiğini ve kayıplara karıştığını söyledi. Mahkeme sözcüsü, 96 yaşındaki Furchner hakkında duruşmanın yapılacağı Hamburg’un kuzeyindeki Itzehoe'da bulunan bölge mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

YARGILANAN İLK KADIN

O dönem Polonya sınırları içerisinde bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak çalışan Furchner, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işlenen suçlarla bağlantılı olarak yıllar sonra yargılanan ilk kadın olması bakımından önem taşıyor. Nazi toplama kampında gerçekleşen toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner aramalar sonucu yakalandı. Yakalanan firari kadının nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya'da isyan! Naziler sokağa indi Almanya'da haftasonu iki Afgan sığınmacı ile kavga ettikten sonra kalp yetersizliğinden hayatını kaybeden bir Alman gencin ölümü aşırı sağcıları yine sokağa döktü. Naziler sloganlarla yürüyüş yaptı.