Türkiye Gazetesi

Danimarka’nın Aalborg şehrinde Kunsten Modern Sanat Müzesi’nde boş tablolar sergilendi. Ziyaretçiler tarafından şaşkınlıkla karşılanan tabloların aslında sanatçının daha önceki bir eserine nazire olarak yapıldığı öğrenildi.

Jens Haaning isimli sanatçı, daha önce ülkelerin kişi başı ortalama gelir seviyesini göstermek üzere Avusturya avroları ve Danimarka kronlarıyla dolu tablolar yapmış, eser büyük ses getirmişti.



Jens Hanning'in Avusturya avrolarıyla yaptığı tablo.

Tablolardaki banknotlar 750.000 TL değerindeydi. Haaning, “Paraları aldı ve kaçtı” ismini verdiği yeni eserlerinde tabloları bu kez banknotsuz olarak yaptı. Müze yönetiminin de kabul etmesiyle ortaya ilginç bir sergi çıktı.

Daha önce de ABD'nin Miami kentinde sanat eseri adı altında bir 'duvara bantlanmış muz' eseri 120 bin dolara satılmış, ziyaretçilerden biri tepki olarak eserdeki muzu yemişti.