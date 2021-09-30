Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail'in mazlum Filistin halkına zulm ederek canlara kastetmesi, dünya kamuoyu vicdanını derinden yaralıyor. Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde 3 mazlum sivilin şehit edilmesinin ardından açıklama yapan Filistin direniş gruplarını içinde barındıran Ortak Operasyon Odası, söz konusu saldırıların sert bir biçimde karşılık bulacağını bildirdi.

"MASUM SİVİLLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ARTTI"

Ortak Operasyon Odası'nın yaptığı açıklamada, direniş güçlerinin tüm Filistin'deki olayları ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, İsrail güçlerinin Filistin topraklarında yaptığı düşmanlıkta, masum Filistinlilere karşı işlediği suçlarda artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı saldırılara "özel türden sert tepkiler verileceği" bildirildi.

Direniş grupları ayrıca, İsrail'in saldırılarına devam etmesi durumunda verilen tepkilerle oluşacak olaylar silsilesinden yine İsrail'in sorumlu olacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in masum sivilleri katlederek kırmızı çizgiyi aştığı ifade edilirken, son günlerde Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yas tutulduğu belirtildi.

İsrail ordusu ve polisi tarafından bugün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde biri kadın olmak üzere 3 Filistinli öldürüldü ve iki kişi de yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarında çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5’e yükseldi.

İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya saldırı İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgalci İsrail askerleri 10 yaşındaki İsmail'i döve döve gözaltına aldı Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yaşayan En-Niççe ailesinin 10 yaşındaki oğulları İsmail, İşgalci İsrail'in zorba askerleri tarafından dövülerek gözaltına alındı.