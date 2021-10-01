Güney Sudan sele teslim oldu, 17 bin kişi evsiz kalırken en az 20 kişinin de öldüğü bildirildi. Gorial West kenti Belediye Başkanı Victor Wek Koor, ölümlerin temmuz-eylül ayları arasında Warrap eyaletinde kaydedildiğini söyledi.
BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI
Koor, sel nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin evsiz kaldığını, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ÜLKEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Ülkede geçen hafta sel nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre, mayıs ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık 426 bin kişi sel yüzünden yerlerinden oldu.
BM açıkladı: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.
Macron, Sudan'ın tüm borçlarını siliyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sudan’ın 5 milyar dolarlık borcunun silineceğini duyurdu.
Güney Sudan'daki sellerde en az 20 ölü var
Güney Sudan'da kuvvetli yağışların sebep olduğu sel felaketlerinde en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Güney Sudan sele teslim oldu, 17 bin kişi evsiz kalırken en az 20 kişinin de öldüğü bildirildi. Gorial West kenti Belediye Başkanı Victor Wek Koor, ölümlerin temmuz-eylül ayları arasında Warrap eyaletinde kaydedildiğini söyledi.
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