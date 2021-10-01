Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İran yönetimi, Azerbaycan’a yönelik sözlü tehditlerin ardından Karabağ sınırına askerî sevkiyat başlattı. Azerbaycan’ı, İsrail’le iş birliği yapmakla suçlayan ve başkent Bakü’yü "siyonist merkez" ilan eden İran, Cebrail, Zengilan ve Zengezur sınırına sıfır noktalara muharebe tankı, topçu bataryaları ve orta menzilli hava savunma sistemleri yerleştirdi. Ülkenin kuzeybatısında Poldeşt’i merkez alan silahlı birliklerin “Hayber fethi” adı verilen geniş çaplı bir tatbikat icra edeceği duyuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tatbikatın zamanlamasını eleştirerek “30 yıldır İran neden böyle bir tatbikat yapmadı?” diye sordu. İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Alirıza Erdebilli, bölgeye Zencan ve Kezvan’da konuşlu iki tugay ile birlikte 10 bini aşkın askerin sevk edildiğini söyledi. Bölgede konuşlu kara birliklerine ek İran savaş uçakları, SİHA ve helikopterler de bölgede devriye uçuşları gerçekleştiriyor.

İran'ın gerçekleştirdiği tatbikata Azerbaycan'dan cevap geldi. Bakü yönetimi sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı gerçekleştirdi. İsrail Jerusalem Post gazetesi gelişmeyi "Tansiyon yükseliyor" başlığıyla verdi.

TÜRKİYE'DEN DE BÖLGEYE SEVKİYAT

Türkiye’nin de bölgeye kara gücü naklettiği ve hava unsurlarının yoğun hava faaliyeti yürüttüğü görüldü. İran rejimine yakın medya Azerbaycan’ı vurmakla tehdit etti. Hükûmete yakın isimlerden Hüseyin Delirian, Azerbaycan’ı 1.000 balistik füze ile vurabileceklerini ve bütün ülkeyi yerle bir edeceklerini söyledi. İran, 700 kilometre uzunluğunda sınırı paylaştığı Azerbaycan’ı İsrail yönetimi ile iş birliği yapmakla suçladı. Dışişleri Bakanlığı, İran’ın güvenliği ile ilgili gerekli gördüğü bütün tedbirleri alma hakkı olduğunu belirterek “Siyonist rejimin sınırlarımıza yakın noktalarda bulunmasına izin vermeyeceğiz” diye açıklama yaptı.

KARABAĞ HAZIMSIZLIĞI

İranlı güvenlik uzmanı Alirıza Erdebilli, Karabağ savaşının gerçek anlamda dengeleri alt üst ettiğini söyledi. Gazetemize konuşan Erdebilli “İran, nükleer üretimde son aşamaya geldi. Şimdi Azerbaycan ile kriz çıkararak gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Tahran yönetimi daha önce Erivan ve Karabağ’dan Batum’a uzanan geniş bir koridoru ticari ve askerî amaçları için kullanıyordu. Karabağ zaferi ve değişen dengeler İran’ın hesaplarını altüst etti. Üstelik bir de Zengezur koridorunun açılması ile o bölgedeki bütün ayrıcalıklarını kaybedecekler. Şu an sergilenen tavır bu kayıpların bir neticesi” şeklinde konuştu.

KORSAN FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Karabağ’da Ermeni işgalinin sonlandırılmasına rağmen bölgeye illegal sevkiyatına devam eden İran’a, Azerbaycan hükûmeti tarafından nota verildi. Azerbaycan’ı devre dışı bırakarak bölgeye giren İran tırlarının hileli yollarla kaçak ürünler taşıdığı tespit edildi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Batı ile müzakere açıklaması İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi.