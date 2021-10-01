Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Glasgow şehrinde Caroline McHugh (12), 12 senedir evindeki akvaryumda Dotty ismini verdiği bir balık besliyor. Son zamanlarda Dotty'nin sol gözünde bir tümör belirdi.

Stajyer veteriner olarak çalışan McHugh, tümör sonrası balığının yavaş hareket etmeye başladığını ve mutsuz olduğunu ifade ederek, “Tümör alınmazsa kör olacaktı” dedi.

Dotty’nin ailenin önemli bir parçası olduğunu, onun acı çekmesine dayanamadığını belirten McHugh, balığı McDonald Vets kurumunda veteriner cerrah arkadaşları Lee Shrigley ve Calum Aitken’e teslim etti.

SOLUNGAÇLARINA SU PÜSKÜRTEREK HAYATTA TUTTULAR

Akvaryuma toz anestezi atarak balığı uyuşturan cerrahlar, nefes almaya devam etmesini sağlamak için de solungaçlarına sürekli su püskürttüler.

Ultra ince bıçak kullanarak tümörü alan operatörler, hassas bir müdahaleyle, kopan kan damarlarını kapattılar.

Üç gün sonra Dotty tamamen iyileşti. Ameliyat yaklaşık 200 sterline (2.400 TL) mal oldu. Bu, balığın fiyatından çok çok fazla olsa da McHugh mutlu. Japon balıkları 15 yıla kadar yaşayabiliyor.