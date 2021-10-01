Türkiye Gazetesi

Rusya, dünyadaki çoğu ülkenin koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdığı günlerde virüs sebebi ile zor günler yaşıyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada son 24 saatte 887 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu sayı salgın başından beri ülkede görülen Covid sebebi ile en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti. Rusya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı toplam 208 bin 142'ye yükseldi. Ölüm sayılarında rekorlar kıran Rusya'da koronavirüs vaka sayılarında da büyük bir artış görülüyor. Yeni vaka sayıları 23 bin 888 ile 24 Aralık 2020'de kaydedilen en yüksek yeni vaka sayısı olan 29 bin 935 kişiye doğru yaklaşıyor.



Ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 955 artışla 6 milyon 692 bin 722'ye ulaştı.

19 TEMMUZ'DAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Son 24 saatte 24 bin 522 kişide virüse rastlanmasıyla 19 Temmuz'dan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 535 bin 548'e yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Covid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ülkede, eylül başında günlük vaka sayısı 19 binin altında iken 16 Eylül'de 19 binin üzerinde görüldü.

23 Eylül'de 21 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı 29 Eylül'de 22 bin 430, dün ise 23 bin 888 olarak açıklandı.

MOSKOVA'DA COVİD'DEN 64 ÖLÜ

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 993 artarak 1 milyon 637 bin 913’e, virüsten ölenlerin sayısı da 64 artışla 29 bin 44'e çıktı.

Covid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

PESKOV: SALGIN ENDİŞE VERİCİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Covid-19 durumunun "endişe verici" olduğunu ve her bölgede salgın durumuna göre farklı önlemler alındığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülkede Covid-19 vakalarında artışın yaşandığını ancak "tam kapanma"ya gidilmeyeceğini söyledi.