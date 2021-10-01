Türkiye Gazetesi

Filistinliler işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde İsrail’in yasa dışı yerleşim alanlarına karşı gösteri düzenledi. Cuma namazının ardından düzenlenen gösterilere yüzlerce Filistinli katıldı. Gösterilere İsrail güçleri tarafından müdahale edilirken İsrail askerleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle karşılık verdi.

İNSANSIZ HAVA ARACIYLA GAZ ATIYORLAR

Filistin’deki Kızılayı yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Nablus’un Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde düzenlenen gösteriye katılan 51 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazıları hastaneye kaldırılırken yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İsrail güçlerinin Beyta beldesinde Filistinli göstericilere plastik merminin yanı sıra insansız hava araçlarıyla göz yaşartıcı gaz attığını aktardı.

Filistin direniş gruplarından İsrail'e tehdit: Karşılığı sert olacak İsrail'in Filistin zulmünü her geçen gün arttırması üzerine, Filistinli direniş grupları saldırıların karşılığının çok sert olacağını duyurdu.