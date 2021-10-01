Türkiye Gazetesi

Rusya çarlığının son hanedan üyesi görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Böylelikle Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yıl sonra bir ilki yaşatmış oldu.

1 ASIR SONRA GERÇEKLEŞEN DÜĞÜNE DAVETLİ AKINI

Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dünyaevine girdi. Rusya’da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çeken nikah törenine, çok sayıda davetli katıldı.

Tarihte Bolşeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya’da ikamet ediyor. Rusya İmparatorluğu’nun son çarı 2’inci Nikolay, eşi ve beş çocuğuyla 1918’de Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.

George Romanov, Nikolay’ın kuzeni Büyük Dük Kiril'in torunu Büyük Düşes Mariya Vladimirovna Romanova’nın oğlu olarak Madrid’de doğmuştu.

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