Yunanistan'ın Heraklion kentinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.34'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7,76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Denizli'de art arda 6 deprem! Denizli, küçük ve orta şiddette olmak üzere 6 tane art arda depremle sarsıldı. Vatandaşlar gün boyu meydana gelen depremler dolayısıyla korku dolu anlar yaşandı.
Girit'te 6,5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Son deprem haberi Yunanistan'dan geldi. Heraklion kentinde meydana gelen değremin büyüklüğü ise 4,1 olarak ölçüldü.
Yunanistan'ın Heraklion kentinde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.34'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7,76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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