Türkiye Gazetesi

Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı sebebiyle 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkesine döndü. Batum'da olduğunu ve artık ülkesine dönme hayalinin gerçekleştiğini aktaran Saakaşvili "Burayı çok özlüyordum" ifadelerini kullandı. Yarın ülkede yerel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" çağırdı. Ülkesine dönerek kendi hayatını ve özgürlüğünü riske attığını vurgulayan Saakaşvili "Sizden tek bir şey istiyorum, sandığa gidin, korkmayın, her şey bizim için yoluna girecek" dedi.

"ÜST DÜZET BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Ancak Gürcistan İçişleri Bakanlığı Saakaşvili'nin Gürcistan sınırlarından geçmediği belirtildi. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurdu. Garibaşvili "Kolluk kuvvetlerimiz, Mihail Saakaşvili'yi en üst düzeyde gözaltına almak için bir operasyon gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetleri, Ukrayna'dan Gürcistan'a nakli hakkında ilk bilgilere sahipti ve süreç tam kontrol altındaydı” açıklamasında bulundu.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Ardından İçişleri Bakanlığı da Saakaşvili'nin hapishaneye götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı. Saakaşvili'nin burada açlık grevine başladığı bildirildi.

"BURAYA GELİR GELMEZ TUTUKLANACAK"

Saakaşvili, 27 Eylül'de, Gürcistan'a 2 Ekim'de Kiev-Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıklamış ve ilgili uçuş biletini de paylaşmıştı. Garibaşvili de Saakaşvili'nin açıklamasıyla ilgili "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse gönderilecek" demişti.

DOSYASI KABARIK: VEKİL DÖVDÜRMEKTEN, YOLSUZLUĞA...

Öte yandan, Gürcistan Savcılığı, Saakaşvili'yi 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlamıştı. Ardından hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

UKRAYNA'DA VALİ OLDU

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Daha sonra Ukrayna'ya gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu. 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 6 yıl hapis Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Tiflis Şehir Mahkemesi tarafından "şiddet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saakaşvili Ukrayna’dan sınır dışı edildi Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili Polonya’ya gönderildi.