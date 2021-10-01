Türkiye Gazetesi

Mazlum Filistin halkı, İsrail ablukasında zulme uğruyor. Dünyanın sessiz kaldığı saldırılar sonrası, Batı Şeria'da gösteri yapmak isteyen 23 Filistinli daha İşgalci İsrail askerleri tarafından yaralandı. Çocuk, yaşlı, kadın demeksizin zorbalık yapan İsrail'in yaraladığı kişilerin arasında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

GERÇEK VE PLASTİK MERMİLERLE SALDIRDILAR

Filistin Kızılayının Nablus'taki İlk Yardım ve Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenlediğini belirtti.

Cibril, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin Beyta'daki gösteriler sırasında 11 Filistinliyi plastik mermiyle vurarak yaraladığını aktaran Cibril, 4 kişinin ise gösteri sırasında yaşanan arbedede düşerek yaralandığını kaydetti.

Cibril ayrıca Nablus'a bağlı Beyt Decin beldesindeki gösterilerde de 7 Filistinlinin İsrail askerlerince plastik mermiyle vurularak yaralandığını söyledi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ACIMADAN SALDIRDILAR

Öte yandan Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde Filistinliler, cuma namazını Yahudi yerleşim birimi olarak planlanan arazinin yakınında kıldı.

El Halil'in Bab ez-Zaviye bölgesi ile Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, Kefr Kaddum beldesindeki gösteride 11 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri tarafından atılan plastik mermiyle yaralandığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail güçleri Nablus’taki Filistinlere müdahale etti: 51 kişi yaralandı! Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde, İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteride İsrail’in sert müdahalesi sonucu 51 Filistin yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarında çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5’e yükseldi.