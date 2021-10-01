Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını yaklaşık 2 yıldır sürüyor. Dünyada 4,55 milyon kişinin ölümüne sebep olan virüse karşı şu an en etkili silah aşılar. Ülkeler vatandaşlarını koronaya karşı aşılarken ABD'de önemli bir gelişme yaşandı. ABD'li ilaç firması Merck, aşıya alternatif olarak ağızdan alınan hap üretti. Merck ve biyoteknoloji firması ortağı Ridgeback Biotherapeutics, "Molnupiravir" adını verdikleri ilacı 775 yetişkinde denedi. İlaç, enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azalttı.

"AZIMSANMAYACAK BİR ORAN"

Merck Araştırma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Dean Li "İlacın gösterdiği etki, beklentilerimi aştı. Hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yüzde 50'lik azalma, azımsanamayacak bir oran. Son aşama deneylerine bin 500'den fazla kişinin katılmasını planıyoruz" dedi.

ABD, 1.7 MİLYON ADET ALACAK

Öte yandan, firma, hapın, ABD ve diğer ülkelerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuracak. Onay alınması durumunda ABD hükûmeti, haptan 1 milyon 700 bin adet alacağına yönelik taahhütte bulundu.

İNGİLİZLER İLACA OLUMLU BAKIYOR

İlaca ABD dışından da ilgi var. İngiltere Antiviraller Görev Gücü Başkanı Eddie Gray, hapa almayı düşündüklerini söyledi. Gray "Virüsü yok etmek için bütün seçeneceklere yakından bakıyoruz" diye konuştu.

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