Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil şehrindeki Litoral Cezaevi'nde sular durulmuyor. Hapishanedeki "Los Lobos" (Kurtlar) ve "Los Choneros" çeteleri arasında 29 Eylül'de savaş başladı. Üç gündür yaşanılan çatışmalarda 118 kişi öldü.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Bunun ardından hükûmet güvenlik tedbirlerini artırmak için harekete geçti. İçişleri Bakanı Alexandra Vela Quito, ülke genelindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla 3 bin 600 asker ve polis görevlendirdiğini duyurdu.

İKİ BİN KİŞİYE AF

Ulusal Cezaevi Servisi Başkanı Bolivar Garzon da cezaevlerindeki kalabalığın azaltılması için yaklaşık 2 bin kişiye af çıkarılmasının gündemde olduğunu söyledi. Garzon, af konusunda yaşlı, kadın, engelli ve ölümcül hastalıkları olan mahkûmlara öncelik vermeyi hedeflediklerini belirtti. Garzon, ülke genelindeki cezaevlerinde toplam 39 bin mahkûmun bulunduğunu sözlerine ekledi.

İKİ İSYANDA 101 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, ülkede bu yıl cezaevlerinde iki defa isyan çıktı. Şubat ayındaki isyanda 79, temmuz ayındaki isyanda ise 22 kişi hayatını kaybetti. Toplam bin 500 gardiyanın çalıştığı Ekvador'da uzmanlara göre 4 bin görevliye daha ihtiyaç var.

"YENİ KOĞUŞLAR İNŞA EDİLECEK"

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ağustos ayında, hükûmetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.

Ekvador'da cezaevindeki çatışmada can kaybı yükselmeye devam ediyor Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.



Ekvador Devlet Başkanı, başkanlık uçağını satışa çıkardı Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun, başkanlık uçağını verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak gerekçesi ile satışa çıkardığı öğrenildi.