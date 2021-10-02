Türkiye Gazetesi

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda hâlâ uzlaşmaya varamadı. Başbakan’ın, darbecilerin kontrolündeki Bingazi’ye gidemediği, hükûmet güçlerinin birçok şehirde aktif olamadığı ülkede etkili olabilecek seçim kampanyaları başlatılmadı.

HENÜZ UZLAŞMA YOK

Darbeci Hafter'in kontrolündeki Libya Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, seçimler için Fas'ta temaslar yürütüyor. Daha önce de Fas'ta beş tur diyalog görüşmesi gerçekleştirilmesine rağmen taraflar henüz uzlaşmaya varamadı. DYK ile TM temsilci heyetler seçim yasasını ele almak için yeniden başkent Rabat'ta bir araya geldi. Görüşmelere katılan ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland “Libya'da seçim kampanyasının başlaması gerekiyor, bu yüzden anayasal bir zemine ihtiyaç var. Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri, bu zemini oluşturmak için çalışıyor. İstişare görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağını umuyorum” dedi.



Almanya Başbakanı Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü

MERKEL VE MENFİ BULUŞTU

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile başkent Berlin’de bir araya geldi. Görüşme öncesinde açıklama yapan Merkel, ülkesinin geçmişte Libya meselesini çok yoğun bir şekilde ele aldığını belirterek "Çünkü Libya'daki sıkıntılara ilişkin diplomatik bir çözümün sadece Libya için değil, aynı zamanda Afrika kıtası için de birçok açıdan barışçıl bir etki yapacağına inanıyoruz" dedi. Merkel, Menfi ile Libya'daki siyasi süreci ele alacağını ifade ederek, Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerin yapılmasının planlandığını ancak bu konuda hâlâ yapılacak çok şey bulunduğunu kaydetti. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi de Almanya’nın, Libya konusunda oynadığı olumlu rolünden dolayı Merkel'e teşekkür etti. Menfi, Berlin süreci kapsamında Libya’ya ilişkin Berlin’de iki konferansın düzenlendiğini hatırlatarak bu sürecin Libyalıları bir araya getirdiğini, ülkede istikrarın sağlanmasına katkı yaptığını belirtti.

Libyalı yetkililerden Batı'ya: Sadece Türkiye yanımızda oldu Libya’nın başşehri Trablus'ta geçtiğimiz hafta BM, AB, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve ülkedeki STK temsilcilerinin katıldığı “Kanun Dışı Göç ve Libya’nın Ulusal Güvenliğine Getirdiği Tehditler” konulu çalıştaya Libyalı yetkililerin, Batı’nın ikiyüzlülüğüne gösterdiği tepkinin damga vurduğu öğrenildi.

Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.