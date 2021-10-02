Türkiye Gazetesi

Güney Amerika’da 2019 yılında başlayan kuraklık etkisini devam ettirirken, kuraklıktan en fazla etkilenen ülke olan Paraguay’la ile ilgili bilim adamları uyarılarda bulundu. Ülkede su seviyesinin olması gerekenin aşağısına indi.

EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

Uzmanlar, 2 yıldır yaşanan kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini ve ülkede orman alanlarının her geçen gün daha da azaldığını aktardı. Özellikle Brezilya, Paraguay ve Arjantin'den geçen Parana Nehri’nin, 2019'un sonlarında başlayan şiddetli kuraklığın nedeniyle kayıtların tutulduğu 117 yıldan bu yana en düşük seviyelerine gerilerken, dünyanın en büyük üçüncü nehir filosunun faaliyet gösterdiği nehrin kuruması nedeniyle Paraguay’ın ekonomik sıkıntı yaşadığı aktarıldı.

56 SANTİMETRENİN ALTINA DÜŞTÜ

Paraguay hükümetinin paylaştığı rakamlara göre ise, Paraguay Nehri'ni başkent Asuncion'daki referans miktarın 56 santimetre altında olduğunu ve geçen yılki seviyenin bir önceki en düşük seviyeye göre yaklaşık 2 santimetre aşağıda olduğunu aktardı.

UZMANLAR UYARDI

Meteoroloji ve Hidroloji Müdürlüğü hidrolojik gözlemler müdürü Oscar Hugo Rodriguez Salcedo, su seviyesinin 1904'te kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana başkentte kaydedilen en düşük seviye olduğunu söyledi.

“DENİZ NAVİGASYONU ÇÖKÜŞ YAŞAYACAK”

Ülkede denizcilik şirketleri derneği başkanı Esteban Dos Santos, “Bu şekilde devam ederse, olası deniz navigasyonu çöküşü yaklaşık üç hafta içinde gerçekleşecek, çünkü nehir boyunca çok kritik aşamalar var” dedi.

EKONOMİYE DARBE

Tamamen karayla çevrili olan Paraguay’da Parana Nehri üzerinden nehir filosu ticareti ekonominin önemli bir bölümünü oluştururken, yüzlerce aile nehir balıkçılığıyla geçimini sağlıyor. Latin Amerika CAF-Kalkınma Bankası da, Paraguay'ı Güney Amerika'daki iklim acil durumuna karşı en savunmasız ülke olarak ilk sıraya taşırken, ülkenin orman alanlarındaki azalmaya dikkat çekildi.

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