Türkiye Gazetesi

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun tartışmalara neden olan evlilik kararı ile ilgili son açıklama İmparatorluk İşleri Ajansı'ndan geldi. Prenses Mako'nun soylu bir aileye mensup olmayan okul arkadaşı ile 26 Ekim'de dünya evine gireceği bildirildi.

Genç çiftin yerel bir belediyede sade bir törenle evleneceği bildirilirken, prensesin evliliğine yönelik imparatorluk tarihinde alışılagelen törensel ritüelleri düzenlenmeyeceği açıklandı. Mako, amcası İmparator Naruhito dahil aile büyüklerini ziyaret edecek ve bu ziyarete Komuro eşlik etmeyecek.

Böylece Prenses Mako, saraydan bu şekilde ayrılan ilk kadın imparatorluk mensubu olacak.

150 MİLYON YENLİK ÖDEMEYİ ALMAYACAK

Halktan biriyle evlenme kararı alan ve bu evlilik için bütün kraliyet unvanlarından vazgeçen Mako, ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödemeyi de almayacak.

Evli çift, hayatlarını Komuro'nun bir hukuk firmasında çalıştığı ABD'de sürdürecek.

Japon imparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmadığı için Mako sivil bir vatandaş statüsüyle Komuro ile birlikte önce aile sicil kaydı başvurusu yapacak. Daha sonra Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak.

KOMURO 11 EKİM'E KADAR KARANTİNADA

Düğün hazırlıkları öncesinde ABD'den Japonya'ya dönen Komuro, olağan karantina kapsamında annesinin Yokohama'daki dairesinde 11 Ekim'e kadar kalacak.

Evlilik süreci hakkında yapılan yorumlar nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konan Mako'nun, nikah günü olan 26 Ekim'de eşi ile kameralar karşısına geçerek bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

Prenses Mako'nun evlilik hikayesi Japon medyası kadar dünya medyasını da yıllardır meşgul ediyor.

EVLİLİK KÖRDÜĞÜME DÖNDÜ

Üniversiteden sınıf arkadaşı olan Kei Komuro ile nişanlanması ile gündeme gelen Prenses Mako'nun, 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreninin ertelendiği duyurulmuştu. Prenses Mako yaptığı yazılı açıklamada düğünü de 2020'ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirtmişti. "Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanan Mako, hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydetmişti.

Çift, geçtiğimiz yıl yaptıkları açıklamada ise evliliğin kendileri için "gerekli bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ancak düğün tarihlerine hala karar vermediklerini duyurmuştu. Çiftin, "Şu anda kesin bir şey söylemek zor, ancak evlilik sürecine devam etmek için ailelerimize danışacağız" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Prenses Mako'nun ebeveynleri Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun çiftin evlilik konusundaki fikirlerine saygı duydukları belirtilmişti.

Aşkı uğruna unvanından vazgeçti! Japon Prenses Mako evleniyor Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun gelecek ay erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine gireceği bildirildi.

Japon Prenses Mako'nun evliliğine onay Japonya’da İmparator Naruhito’nun erkek kardeşi Veliaht Prens Fumihito, kızı Prenses Mako’nun (29), üniversiteden erkek arkadaşı Komuro Kei (29) ile evlenmesine izin verdi.