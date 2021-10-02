Türkiye Gazetesi

Japonya'nın doğusu ve güneyi Pasifik Okyanusu'nda çıkan Mindulle Tayfunu'na teslim. Başkent Tokyo'nun da bulunduğu Honşu Adası tropikal tayfundan en çok etkilenen yerlerden biri. Kanagawa eyaletinde 4 kişinin de tayfun sebebi ile yaralandığı açıklandı. Japonya Havayolları 100'den fazla seferini tayfun sebebi ile iptal ettiğini duyurdu.

4 KİŞİ YARALI, 100'DEN FAZLA SEFER İPTAL

Japon Kyodo ajansına göre, Kanagawa eyaletinde 4 kişi yaralanırken, Japonya Havayolları (JAL) 100'den fazla seferini iptal etti.

Çiba eyaletinin İsumi bölgesindeki Samuro Nehri aşırı yağış nedeniyle taşarken, İçinomiya bölgesinde bir lisenin çatısı uçtu.



Mindulle Tayfunu'nun Filipin Denizi üzerindeyken perşembe günü çekilen fotoğrafı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölge halkına toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı tedbirli olması çağrısı yaptı.

Tokyo metropolünde bazı tren seferleri de tayfun nedeniyle iptal edildi.

KIYIDA 11 METREYİ BULAN DALGALAR

Ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki İzu Adası kıyılarına, yüksekliği 11 metreyi bulan dalgalar vurduğu kaydedildi.

JMA, Honşu'nun kuzeyine yönelen tayfunun Tokyo ve çevre eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.