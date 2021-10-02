Türkiye Gazetesi

Fransa’da 29 yıl önce Mont Blanc Dağı’nın zirvesine tırmanan ve uçurumdan düşen 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Dağcılar tarafından bulunan ceset herkesi şaşırttı.

2 BİN 750 METRE YÜKSEKLİKTE BULDULAR

Haut Savoie bölgesinde bulunan Mont Blanc Dağının Tre-la-Tete buzulunda dün bir grup dağcı, 2 bin 750 metre yükseklikte cansız bedenle karşılaştı.

29 YILDIR KAYIPTI

Dağcıların kurtarma ekiplerini aramalarının ardından bölgeye Yüksek Dağ Jandarma Bölüğü (PGHM) geldi. Cansız bedenin inceleme yapılmak üzere Chamonix'e götürüldüğü öğrenildi. Dağ kurtarma hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre 1971 doğumlu Fransız dağcı 29 yıldır kayıptı. Dağcının 21 yaşında iken uçuruma düştüğü, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

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